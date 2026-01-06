Ucrânia: Zelensky despede mais três altos funcionários dos serviços de informações

Zelensky está a reestruturar o aparelho de segurança e defesa da Ucrânia após quase quatro anos de guerra contra as forças russas, que invadiram o país em 24 de fevereiro de 2022.
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou a demissão de mais três altos funcionários do Serviço Nacional de Informações (SBU), após a destituição na segunda-feira do chefe da mesma agência, Vasily Maliuk, divulgou esta terça-feira a imprensa internacional.
Zelensky despede mais três altos funcionários dos serviços de informações
A Presidência da Ucrânia publicou três breves decretos, de acordo com a agência de notícias Europa Press, que confirmam a demissão do chefe do Departamento de Contra-Informação Militar, Oleksandr Dubrovin, do chefe do Centro de Contraterrorismo do SBU e “número dois” da agência, Serhiy Andrushchenko, e do vice-diretor do SBU, Serhiy Naumiuk
Ainda não foram divulgados quaisquer detalhes sobre os motivos desta decisão, que surge depois de Zelensky ter substituído Maliuk na segunda-feira e nomeado Yevgeny Khmara, ex-chefe do Centro de Operações Especiais 'A' do SBU, como chefe interino do SBU.
Zelensky está a reestruturar o aparelho de segurança e defesa da Ucrânia após quase quatro anos de guerra contra as forças russas, que invadiram o país em 24 de fevereiro de 2022.
Nos últimos dias, nomeou o antigo chefe dos serviços de informações militares Kirill Budanov para chefiar o seu gabinete presidencial e também fez mudanças na liderança do Ministério da Defesa.
Tudo demora tempo. Tudo custa muito dinheiro. Tudo é disperso pelo território e por centenas, senão mesmo milhares de agentes, entre Estado, autarquias e privados, que tornam qualquer processo de transformação ainda mais lento e custoso.
Só é instaurado inquérito se da notícia, ainda que anónima, constarem factos concretos, minimamente delimitados no tempo, no espaço, nos protagonistas e na conduta, que permitam extrair indícios da prática de um crime.
As redes estão preparadas para alavancar o óbvio: emoção, contradição, discussão. O que nos provoca raiva ou indignação ganha uma força que a mesma história, contada de outra forma, não consegue alcançar. E, por isso, se queremos, realmente, fazer por mudar, o digital ajuda mas não chega.