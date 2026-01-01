Sábado – Pense por si

01 de janeiro de 2026 às 21:27

“Acordo de paz está 90% pronto”: Zelensky alerta que últimos 10% vão definir o futuro da Ucrânia

Na mensagem de Ano Novo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky apelou à continuação do apoio internacional e à ratificação de garantias de segurança pelos EUA.

