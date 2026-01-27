Ucrânia: Rússia destruiu rede elétrica de Odessa, Kiev detetou 165 drones e abateu 135

Pelo menos duas pessoas morreram devido ao ataque a uma localidade da província de Donetsk (leste), parcialmente ocupada pelas forças russas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Um ataque noturno com drones provocou esta terça-feira danos graves na infraestrutura da rede elétrica da cidade portuária ucraniana Odessa (sul), uma cidade que tem sido das mais afetadas pelos bombardeamentos das Forças Armadas da Federação Russa.



Prédio residencial destruído após ataque em Odessa AP

A Força Aérea ucraniana contabilizou 165 drones no seu território, anunciando ter conseguido abater 135 deles, mas há registo de dois mortos em Donetsk, num total de 14 locais de impactos por todo o país.

“O nível de destruição foi colossal e os trabalhos de reconstrução vão levar bastante tempo para que aquele equipamento volte a funcionar”, lê-se em comunicado da empresa de distribuição elétrica de Odessa, DTEK, enquanto o governador Mikolayiv (a leste de Odessa) também se queixou de que o sistema de fornecimento de gás à sua região foi afetado.

Pelo menos duas pessoas morreram devido ao ataque a uma localidade da província de Donetsk (leste), parcialmente ocupada pelas forças russas.

O autarca de Slaviansk, Vadim Liaj, informou que “o inimigo lançou um ataque contra a cidade” e duas casas ficaram “totalmente destruídas”.

"Foram resgatadas três pessoas por entre escombros. Um jovem ficou ferido e está no hospital a receber tratamentos. Infelizmente, os seus pais não puderam ser salvos”, afirmou.

Rússia e Ucrânia têm vindo a atacar mutuamente as respetivas infraestruturas energéticas para tentar enfraquecer as forças contrárias, provocando cortes nos serviços de fornecimento ou cortes programados para racionamento de eletricidade e gás, essenciais sobretudo no mais rigoroso inverno dos últimos 20 anos.