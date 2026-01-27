Radar USA: Podcast da SÁBADO sobre política norte-americana estreia hoje

Apresentado por Germano Almeida e Ana Rita Guerra, podcast bi-mensal vai analisar a atualidade norte-americano. Um olhar de cá e de lá.

Germano Almeida é analista de política internacional há mais de duas décadas. Ana Rita Guerra é uma jornalista radicada nos Estados Unidos há mais de uma década. Os dois vão analisar a política e sociedade norte-americana num podcast da SÁBADO - anteriormente na TSF - que volta depois de um interregno de um ano. O primeiro episódio estreia excepcionalmente esta terça-feira às 18h e vai chegar às "ondas hertzianas" de 15 em 15 dias.



Podcast Radar USA com Germano Almeida e Ana Rita Guerra analisa a política americana Sábado/Medialivre

O comentador e analista aparece todas as noites no canal Now no programa Guerra & Paz e escreve uma crónica semanal na SÁBADO sobre política internacional. Licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, com formação complementar em Defesa e Segurança para Jornalistas (Instituto de Defesa Nacional, 2013) e Estudos Avançados em Geopolítica (IDN, 2023/2024), Germano Almeida vai contribuir com a análise do lado de cá do Atlântico.

Ana Rita Guerra é uma jornalista que mora nos Estados Unidos desde 2014, tendo emigrado para a Califórnia para acompanhar mais de perto o avanço tecnológico. Atualmente escreve sobre tecnologia para o jornal Expresso e é correspondente na Califórnia para a Agência Lusa. Irá contribuir com a análise do lado de lá do Atlântico, de quem assiste em primeira mão ao que acontece nos Estados Unidos.

Sobre esta nova temporada do Radar USA, o comentador promete uma análise ao quotidiano político, económico e social dos Estados Unidos, mas também às relações externas com outros países e potências e, talvez, até sobre política nacional. "Criamos este podcast no início de 2022 na perspectiva em que eu analiso político americana há muitos anos e a Ana Rita mora lá desde 2014. Nós complementamo-nos porque eu comento política americana e ela vive essa realidade", explica.

Estes primeiros episódios de Radar USA servirão para os apresentadores meterem a conversa em dia depois de um interregno de um ano e fazerem um resumo do que tem sido a atualidade norte-americana. Mas depois o programa irá "voltar aos eixos", com temas e convidados semanais.

Radar USA, para ouvir a partir das 18h em todas as plataformas de podcasts e no site da SÁBADO.