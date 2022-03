Ucrânia rejeita corredores humanitários 'imorais' da Rússia

Das seis rotas definidas por russos para retirar civis ucranianos, quatro tinham como destino final a Bielorrússia e a Rússia. Ucrânia acusa Moscovo de manipular Macron e outros líderes do Ocidente.

A Ucrânia anunciou esta segunda-feira que as propostas de corredores humanitários da Rússia foram rejeitadas, considerando-as "completamente imorais" por apenas oferecerem a retirada de civis ucranianos para a Bielorrússia e Rússia. As negociações entre ucranianos e russos continuam e Kiev terá proposto a criação de um corredor rumo à cidade de Lviv, junto à fronteira com a Polónia.