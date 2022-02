Canadá: Polícia num impasse depois de ter falhado o desbloqueio da ponte Ambassador

Manifestantes anti-restrições contra a covid mantém a ponte que faz a ligação com os EUA cortada. Nem as ameaças de prisão e uma ordem judicial conseguiram travar os manifestantes. Por aqui passa 25% do comércio entre os EUA e o Canadá.

Mantém-se o impasse entre a polícia canadiana e os manifestantes contra as restrições para travar a pandemia, que estão a bloquear a ponte Ambassador que faz ligação com os EUA. No sábado, uma ordem judicial que considerou o protesto ilegal e a polícia dirigiu-se ao local com ameaças de prisão. Apesar de um recuo aparente dos manifestantes, o bloqueio da ponte mantém-se.



Esta ponte, situada em Windsor, no estado de Ontário, é fundamental para as trocas comerciais com os EUA: por aqui passa 25% desse fluxo. Por isso, o presidente Joe Biden (EUA) apelou ao primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, para pôr fim ao bloqueio, recorrendo aos poderes federais. Desde segunda-feira que os manifestantes do chamado "comboio da liberdade" ocupam a ponte e têm travado o comércio entre os dois países.



Ontem, sábado, acreditava-se que a ordem judicial para pôr fim à ocupação e o declarar de estado de emergência fossem suficientes para pôr fim ao bloqueio, mas tal acabou por não acontecer. Durante a manhã, a polícia conseguiu retirar os manifestantes do tabuleiro da ponte, mas à tarde, mais pessoas se juntaram ao movimento de contestação, mantendo o braço de ferro.