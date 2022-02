Biden avisa Putin que invasão da Ucrânia terá 'resposta rápida e decisiva'

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse ao presidente russo, Vladimir Putin que uma invasão da Ucrânia motivaria "uma resposta severa e decisiva" por parte dos países ocidentais. O alerta foi feito durante um telefonema de uma hora entre os dois líderes, que aconteceu este sábado. De acordo com a Reuters, o presidente dos EUA alertou ainda para o efeito negativo que tal ação teria também na posição da Rússia no mundo.



Este telefonema é visto como um dos últimos esforços para evitar um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Segundo a Casa Branca, Biden deixou claro a Putin que os EUA estão preparados para a via diplomática, mas também para "outros cenários".



Esta conversa surge depois de os EUA terem alertado para a possibilidade da Rússia poder invadir a Ucrânia nos próximos dias, num ataque surpresa que pode acontecer antes do final dos Jogos Olímpicos de inverno, a 20 de fevereiro.