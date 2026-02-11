Ucrânia: Kiev estima ter feito 1,25 milhões de baixas do lado inimigo

O balanço acrescenta que a Federação Russa perdeu também 11.661 carros de combate, 24.020 veículos blindados, 37.148 sistemas de artilharia, 435 aviões, 347 helicópteros, 28 navios e dois submarinos, embora "os dados estejam ainda em atualização".

As Forças Armadas ucranianas estimaram esta quarta-feira ter provocado 1,25 milhões de baixas, entre mortos e feridos, nas congéneres inimigas russas desde a invasão de 24 de fevereiro de 2022, sem que haja números de Moscovo há meses.



Soldado ucraniano manuseia arma AP

"As perdas totais em combate do inimigo (...), até 11 de fevereiro de 2026, foram de 1.249.380, incluídas 820 em combates registados durante as últimas 24 horas”, publicou o Estado-Maior do exército de Kiev nas redes sociais.

Na passada semana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, assumiu que houve 55 mil militares ucranianos mortos em combate, desde o início do atual conflito, entre mais de 100 mil vítimas mortais, além de "um grande número" de pessoas desaparecidas.

“Estamos a falar de dezenas de milhares de mortes, mais de 100 mil. Oficialmente, no campo de batalha, o número de soldados mortos, sejam militares de carreira ou pessoas mobilizadas, é de 55 mil. Há um grande número de pessoas consideradas desaparecidas", disse, em entrevista à televisão France 2.

A guerra, que começou por ser classificada como “operação militar especial para desmilitarizar e desnazificar” o atual regime ucraniano, já dura há quase quatro anos, centrada na zona fronteiriça, além da tomada russa da península Crimeia, esta em 2014.