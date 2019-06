O serviço vai ter um percurso predeterminado, entre a zona do 'ferry' em Staten Island, Manhattan, e o aeroporto JFK, com um tempo de voo de aproximadamente oito minutos.



"Esta é uma viagem que muitas pessoas fazem diariamente e vemos aqui a oportunidade de lhes poupar uma grande quantidade de tempo", afirmou Eric Allison, dirigente da Uber.



Atualmente, esta viagem por automóvel pode durar pelo menos uma hora, que pode exceder duas, durante a designada hora de ponta. Outros modos de trânsito, como o metropolitano e comboio de Long Island, demoram entre 50 e 75 minutos enquanto a Uber Copter compromete-se a reduzir a duração total da viagem, incluindo o transporte terrestre, a apenas 30 minutos.

A Uber vai iniciar o serviço de táxi aéreo em Nova Iorque, em 09 de julho, com um preço médio entre 200 e 225 dólares, em helicópteros com capacidade máxima para cinco passageiros e dois tripulantes.A informação foi avançada pelo jornal The New York Times, que adiantou que o serviço vai ser feito sob a firma Uber Copter.