Mulher que acusa Neymar de violação esfaqueou o ex-marido durante discussão

Estivens ter-se-á dirigido violentamente em direção à modelo e agarrou-a pelos braços. A jovem reagiu e atingiu-o no peito com a faca.

A mulher refere que a violação aconteceu no passado dia 15 de maio num quarto de hotel, em Paris, França.



O jornal brasileiro UOL Esporte avança que os dois ter-se-ão conhecido nas redes sociais e a mulher terá recebido um bilhete para viajar até à capital francesa, onde ficou alojada num hotel.







Mulher que acusa Neymar de violação desmaia na esquadra e sai ao colo do advogado

Najila Trindade, a modelo brasileira que acusa Neymar de violação, esteve durante mais de cinco horas a prestar depoimento junto das autoridades brasileiras, mas acabou por se sentir mal. Saiu ao colo do advogado e foi conduzida a um hospital.

A modelo brasileira que agora acusa Neymar de violação esfaqueou o ex-companheiro em 2014. Segundo o jornal britânico Daily Mail, existem documentos da polícia que comprovam que Najila Trindade, de 26 anos, agrediu o marido, Estivens Alves, após uma discussão, na casa onde viviam, em São Paulo, no Brasil.O caso terá ocorrido em 2014. De acordo com o mesmo jornal, Najila estaria sentada no sofá a comer uma maçã com uma faca.