Turquia denuncia execução de 13 turcos sequestrados pelo PKK

A Turquia denunciou hoje terem sido executados pelos curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) treze turcos sequestrados antes de 2015, numa caverna no norte do Iraque.







Reuters

O chefe do Estado-Maior, general Yasar Guler, em declarações à agência de notícias turca Anadolu, disse que as treze pessoas - que alguns meios de comunicação, citados pela agência, identificam como militares - foram encontradas com balas na cabeça numa caverna na região iraquiana de Gara, a cerca de 30 quilómetros da fronteira com a Turquia."Gostaria de ter retirado os nossos treze cidadãos vivos da região. Mas os assassinos martirizaram esses inocentes desarmados num massacre", acrescentou o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar.Segundo as mesmas fontes, terá sido lançada esta quarta-feira uma operação terrestre e aérea, na qual foram mortos 48 membros do PKK, uma organização considerada terrorista pela Turquia, Estados Unidos e União Europeia, e que tem bases no norte do Iraque.Mais de 40 mil pessoas morreram na guerra entre o exército turco e o PKK desde 1984, quando começou a luta para exigir a autodeterminação de 15 milhões de curdos que vivem na Turquia.