Um homem norte-americano terá sido morto por uma tribo indígena hostil e completamente isolada do mundo da Ilha Sentinela do Norte, na Índia. Pescadores que encaminharam o homem até à ilha referem que os habitantes dispararam flechas sobre o visitante e deixaram o seu corpo na praia.

Os meios de comunicação locais estão a identificar o homem como sendo John Allen Chau, um missionário que pretendia pregar a religião cristã ao povo. A tribo da Ilha Sentinela do Norte rejeitou propositadamente todo o contacto com o mundo exterior e é um dos poucos povos do mundo intocados pela civilização contemporânea.

A pequena ilha com uma vegetação densa e inexplorada a este do Golfo de Bengala é difícil de aceder, estando completamente circundada por uma barreira de corais. A hostilidade da tribo habitante da ilha é tão conhecida que o governo indiano delineou um perímetro de segurança de cinco quilómetros circundantes à ilha, tornando também ilegal o contacto com os cerca de 50 a 150 habitantes da tribo das ilhas Andamão e Nicobar. Existem também rumores de que o povo pratica o canibalismo.