Apesar de o desfecho trágico com a morte de John Chau há duas semanas pela tribo da ilha Sentinela do Norte, no Golfo de Bengala, e de outros indivíduos que já foram mortos por membros do povo por se aproximarem ou entrarem no seu território (como dois pescadores indianos em 2006), já houve pelo menos um contacto pacífico com esta tribo indígena hostil.

Aconteceu no dia 1 de Janeiro de 1991, durante o qual Trilokinath Pandit, director do Centro de Estudos Antropológicos da Índia, e os seus colegas conseguiram aproximar-se da ilha de barco e estabeleceram um encontro calmo com os indígenas. No vídeo, é possível ver que estes estavam escondidos na vegetação densa da ilha a observar os investigadores e que começaram a atravessar receosamente o areal depois de perceberem que os estudiosos não pareciam representar uma ameaça. Quando Pandit e os seus colegas começaram a dar-lhes cocos, a uma distância de segurança, mais membros da tribo começaram a chegar perto do barco e a vir ter à praia.





Chegaram a aproximar-se dos investigadores crianças e algumas mulheres, mas foram maioritariamente homens que se atreveram a entrar na água. Houve inclusive um que ficou a uma distância de poucos metros do barco, mas foi obrigado a afastar-se por insistência de uma mulher da tribo.

Este terá sido também o último contacto com a tribo considerada agressiva da Índia, já que o governo indiano proibiu qualquer tipo de aproximação à ilha ou aos habitantes da mesma em 1997.





Autoridades indianas pretendem recuperar corpo de John Chau

O governo indiano já manifestou a sua vontade em recuperar o cadáver de John Chau, o missionário que foi assassinado pelos membros da tribo depois de invadir o seu território. As autoridades têm estado a consultar antropologistas e a vigiar a ilha onde Chau foi atacado, com o objectivo de perceber se o corpo do norte-americano pode ser reavido ou não.

Também está a ser analisado se os membros da tribo que o assassinaram poderão vir a ser acusados de homicídio ou não.

A polícia Indiana anda a monitorizar a ilha desde a notícia da morte de Chau com uso de helicópteros e barcos. Porém, mantém uma distância segura já que a tribo com pelo menos 30 mil anos de existência tem o hábito de disparar setas contra aviões que se aproximem demasiado da ilha.

Na sexta-feira passada, as autoridades chegaram perto da ilha de barco e levaram um dos pescadores que terá ajudado John Chau a navegar até este destino. O pescador contou que viu homens da Sentinela a enterrar o corpo do missionário a 17 de Novembro, enquanto eram todos observados por indígenas munidos com arcos e flechas.

Segundo antropologistas consultados pelo governo da Índia, quando os dois pescadores indianos chegaram à ilha e foram mortos pelos indígenas em 2006, a tribo enterrou-os durante os dois e depois pendurou em varões feitos de bambu com a face a encarar o mar. As autoridades esperam que aconteça o mesmo o Chau, o que poderá também ser a única forma de recuperar o seu corpo.