Um norte-americano foi morto por uma tribo indígena hostil e completamente isolada do mundo da Ilha Sentinela do Norte, na Índia. Esta quinta-feira, a família de John Allen Chau disse perdoar quem o assassinou.

"Ele amava a vida, ajudar os necessitados e não sentia nada para além de amor pelos habitantes de Sentinela do Norte", escreveu a família do homem através do Instagram, pedindo ainda que os amigos que o ajudaram a chegar à ilha sejam libertados.

Os habitantes da ilha, cujas visitar são muito restritas, dispararam flechas sobre o norte-americano e deixaram o seu corpo na praia. De acordo com a sua família, o homem foi de "livre vontade" até à ilha e, por esse motivo, os seus contactos locais – que o ajudaram a chegar – "não devem ser perseguidos pelas acções [de Chau]".





As autoridades estão a ter dificuldades em recuperar o corpo, esperando-se que seja uma operação demorada.

A tribo indígena de Sentinela do Norte vive isolada e, pela falta de imunidade às doenças mais comuns, o contacto com pessoas do exterior pode colocá-los em risco.