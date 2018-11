John Allen Chau deixou o seu diário e uma carta aos pais antes de se dirigir à ilha Sentinela do Norte, onde indígenas dispararam dezenas de flechas sobre ele.

O turista norte-americano assassinado por uma tribo isolada no arquipélago das ilhas Andamão, na Índia, escreveu aos pais horas antes de morrer. Em cartas divulgadas pela imprensa dos Estados Unidos da América, John Allen Chau refere que apenas queria "proclamar Jesus" a indígenas e pede aos progenitores "não fiquem zangados com eles ou com Deus" se morresse.

O jovem de 26 anos terá sido atingido, na passada sexta-feira, por várias flechas disparadas por habitantes da Ilha Sentinela do Norte, na baía de Bengala. A ilha é interditada a visitantes devido à hostilidade dos indígenas que habitam o local há mais de 30 mil anos.

O jovem norte-americano acreditava que a religião cristã o estaria a ajudar a escapar às autoridades para conhecer os indígenas sentineleses. "Deus protegeu-me e camuflou-me da guarda costeira e da marinha", escreveu no seu diário, referindo-se às patrulhas que asseguravam que nenhuns turistas se aproximavam da ilha proibida.

No seu primeiro dia na ilha, um jovem da tribo disparou uma seta sobre Chau, que embateu numa bíblia que este carregava. "Porque tinha uma criança de disparar sobre mim? A sua voz aguda ainda se arrasta na minha cabeça", escreve o missionário.

Nas mesmas notas, o jovem descreve também um encontro que teve com o povo. "Aproximei-me deles e tentei imitar o que gritavam para mim. Começaram a rir-se, pensei que estariam a insultar-me."

"Dirigi-me a eles e disse: ‘O meu nome é John, eu amo-vos e Jesus ama-vos’. Arrependi-me e comecei a entrar em pânico pois começaram a correr contra mim com os seus arcos", escreveu Chau que fugiu rapidamente para o barco onde se encontrava o pescador a quem ofereceu cerca de 300 euros para o levar até à ilha.

No dia seguinte, o dia que viria a ser o da sua morte, Chau escreve nova carta aos seus pais falando dos indígenas sentineleses. "Podem pensar que sou maluco, mas acho que vale a pena proclamar Jesus a estas pessoas", escreveu, fazendo ainda um pedido: "Por favor não fiquem zangados com eles ou com Deus se morrer". O jovem norte-americano despediu-se com o termo em latim "Soli deo gloria" – glória a Deus por si só.

Chau entregou o diário e a carta aos pescadores no dia em que subiu ao caiaque e se dirigiu até à ilha. Na manhã seguinte, a polícia referiu que "os pescadores viram um corpo a ser enterrado na costa que, pela silhueta, roupas e circunstância, parecia ser de John Allen Chau".

Devido ao incidente, sete pescadores foram presos por terem conduzido ilegalmente o norte-americano até à ilha. "A polícia referiu que Chau havia previamente visitado a ilha cerca de quatro a cinco vezes com a ajuda de pescadores locais", afirmou à BBC Índia o jornalista Subir Bhaumik, que tem feito cobertura da ilha durante anos.

Esta quinta-feira, a família de Chau disse perdoar quem o assassinou. "Ele amava a vida, ajudar os necessitados e não sentia nada para além de amor pelos habitantes de Sentinela do Norte", escreveu a família do homem através do Instagram, pedindo ainda que os amigos que o ajudaram a chegar à ilha sejam libertados.

De acordo com a sua família, o homem foi de "livre vontade" até à ilha e, por esse motivo, os seus contactos locais – que o ajudaram a chegar – "não devem ser perseguidos pelas acções [de Chau]".





Ver esta publicação no Instagram John Allen Chau Uma publicação partilhada por John Chau (@johnachau) a 21 de Nov, 2018 às 11:36 PST

A tribo da Ilha Sentinela do Norte rejeitou propositadamente todo o contacto com o mundo exterior e é um dos poucos povos do mundo intocados pela civilização contemporânea. Em 2017, o governo indiano proibiu também a captura de vídeos e fotografias das tribos da Ilha Sentinela do Norte, com penas a chegarem aos três anos de prisão.

A pequena ilha com uma vegetação densa e inexplorada a este do Golfo de Bengala é difícil de aceder, estando completamente circundada por uma barreira de corais. A hostilidade da tribo habitante da ilha é tão conhecida que o governo indiano delineou um perímetro de segurança de cinco quilómetros circundantes à ilha, tornando também ilegal o contacto com os cerca de 50 a 150 habitantes da tribo das ilhas Andamão e Nicobar.