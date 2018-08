A carregar o vídeo ...

De acordo com a Funai, que lançou um comunicado após publicar o vídeo, explicou que os investigadores viajaram mais de 200 quilómetros: 110 quilómetros em "barcos, camiões e motos" e outros 120 quilómetros a pé pela floresta.







Das 19 tribos que existem no sudoeste da floresta amazónica, no Brasil, 11 nunca entraram em contacto com a civilização. É dos maiores aglomerados de tribos de índios que vivem isoladas do mundo. Para proteger estas tribos, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) monitoriza os indígenas - o resultado é um vídeo captado por um drone, das primeiras imagens da vida desta tribo.Captadas em 2017 e só lançadas esta quarta-feira, as imagens mostram os indígenas, um deles com uma lança, a caminhar no vale do rio Javary, perto da fronteiro do Brasil com o Peru.Os investigadores também captaram fotografias de canoas feitas de troncos de palmeira e um machado com uma lâmina e pedra amarrada a um cabo de madeira. De acordo com imagens aéreas, a tribo tem uma cabana de palha.