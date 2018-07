Foram divulgadas imagens de um homem indígena que vive sozinho na Amazónia há, pelo menos, 22 anos. Filmado semi-nu e balançando um machado enquanto abate uma árvore, crê-se que o homem tenha perto de 50 anos. Nunca tinha sido captado de maneira tão nítida.





"Ele está com um aspecto muito saudável, também caça e mantém algumas plantações de papaia e milho", afirmou ao Guardian Altair Algayer, o coordenador regional para a agência governamental Fundação Nacional do Índio (FUNAI), no estado amazónico de Rondónia.

Conhecido por "Índio do buraco", crê-se que este homem seja o único sobrevivente de uma tribo isolada, conhecida por escavar buracos. Actualmente sobrevive da caça a porcos da floresta, pássaros e macacos, que mata com recurso a arco e flecha.

Madeireiros, agricultores e usurpadores de terrenos assassinaram e expulsaram populações indígenas nos anos 70 e 80. O homem deverá ser o único sobrevivente de um grupo: os outros seis indígenas que o acompanhavam foram mortos durante um ataque em 1995. O sobrevivente foi primeiro avistado em 1996 e monitorizado pela Funai desde então. Um vislumbre da sua cara foi filmado em 1998 no documentário brasileiro Corumbiara.

A agência governamental tem a política de evitar o contacto com grupos isolados e tem protegido a sua área desde os anos 90. Utensílios e sementes tradicionalmente plantados por indígenas foram deixados para o homem encontrar, de acordo com Algayer, mas este não quis qualquer contacto com a sociedade civilizada. "Eu compreendo a sua decisão", afirma Algayer. "É um sinal de resistência e alguma raiva, conhecendo a história pela qual passou."

Os especialistas da Funai acreditam que existam cerca de 113 tribos na Amazónia que ainda não foram contactadas – 27 casos já foram confirmados. Há ainda uma outra tribo a viver no Brasil mas fora da Amazónia, além de 15 grupos de indígenas no Peru e outros na Bolívia, Equador e Colômbia. Estas caçam com arco e flecha e zarabatanas – arma que consiste num tubo de madeira pelo qual pelo são soprados pequenos projécteis.