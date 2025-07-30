Tumultos em Luanda causaram 22 mortos e 197 feridos em dois dias

Os atos de violência aconteceram na sequência da paralisação por três dias dos serviços de táxis, convocada por associações e cooperativas de táxis.

O balanço provisório das autoridades angolanas aponta para 22 mortos, 197 feridos e 1.214 detenções nos dois dias de tumultos registados na província de Luanda, durante uma paralisação de taxistas, avançou hoje o Governo.



AMPE ROGERIO/LUSA

Os dados foram avançados pelo ministro do Interior de Angola, Manuel Homem, no final da reunião do Conselho de Ministros, onde foi passado o ponto da situação dos dois últimos dias, marcado por atos de vandalismo na capital angolana.

