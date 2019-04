Um plano de reconciliação com a Rússia e a carta de demissão que o presidente guardou no bolso são algumas das revelações feitas pelo relatório Mueller.

O relatório Mueller sobre a investigação às suspeitas de conluio entre Donald Trump e os seus associados, de um lado, e a Rússia, do outro, foi divulgado esta quinta-feira. No documento, são revelados novos dados que detalham o relacionamento entre Trump e o seu procurador-geral Sessions, as pressões para despedir Robert Mueller e um plano de reconciliação com a Rússia.

O documento indica que a Rússia tentou "interferir no processo eleitoral" dos EUA, mas não se conseguiram provas em como Trump estivesse envolvido, nem que ele obstruiu a Justiça. Porém, Mueller considera não ter sido capaz de "absolver" Trump de obstrução à Justiça – ao todo, foram contabilizadas 11 situações que o Congresso poderá considerar crimes.

Entre os novos dados, é revelada a reação de Trump quando soube que Robert Mueller tinha sido escolhido como conselheiro especial para a investigação: "É o fim da minha presidência. Estou f*****."

De seguida, Trump aconselhou Jeff Sessions, o seu procurador-geral, a demitir-se. Sessions concordou e entregou-lhe a carta no dia seguinte, mas Trump guardou-a no bolso. Afirmou que desejava que ele se mantivesse no cargo. Reince Priebus, o chefe de gabinete, e Steve Bannon, conselheiro de Trump, não gostaram que o fizesse e tentaram devolver a carta a Sessions. Ele só a teve nas mãos depois de o presidente dos EUA a ter mostrado a vários membros do seu gabinete, tendo-lhes perguntado o que faria. A 30 de maio, devolveu a carta a Sessions com a nota: "Não aceite."

A fuga de Trump às perguntas

O presidente dos Estados Unidos recusou ser entrevistado por Mueller. Só concedeu respostas escritas sobre alguns temas, evitando questões sobre obstrução à Justiça e acontecimentos durante a transição de Obama para Trump.

Mueller pensava ter autoridade suficiente para obrigar Trump a apresentar-se, mas preferiu não o fazer por pensar que isso causaria um "atraso substancial" à investigação que já se encontrava numa fase final.

Presidente dos EUA tentou despedir Mueller

Em junho de 2017, Trump tentou afastar o responsável pela investigação à suposta ingerência russa na campanha presidencial. O presidente pediu a Don McGahn, conselheiro da Casa Branca, que ordenasse ao procurador-geral adjunto Rod Rosenstein a demissão de Mueller.

McGahn não o quis fazer porque preferia demitir-se. Foi convencido por outros conselheiros de Trump a não abandonar a Casa Branca, e Trump não insistiu. Porém, pediu ao conselheiro que negasse o seu pedido quando se soube que tinha acontecido, através de notícias em janeiro de 2018. McGahn também recusou negar.

Como Trump quis limitar investigação

Corey Lewandowski, o antigo gestor da campanha de Trump, foi instado pelo presidente para dizer a Sessions que declarasse que a investigação de Mueller era "muito injusta" para o presidente. Também deveria dizer que Trump não fizera nada errado e limitar o inquérito a futuras eleições – não à de 2016.

Mas a mensagem nunca chegou a Sessions.

O diretor de campanha próximo da Ucrânia

Paul Manafort, o responsável pela campanha de Trump, tentou colaborar com antigos companheiros de negócio na Ucrânia. Segundo a Reuters, quis cobrar dívidas a Oleg Deripaska, um oligarca próximo de Putin.

Como o fez? Passou informações acerca de sondagens internas e outros materiais de campanha. Até à primavera de 2018, colaborou com os empresários ucranianos, chegando a promover um acordo de paz que dividiria o país em dois.

Porém, estes acontecimentos não constituíram uma coordenação entre a equipa da campanha e a Rússia para destabilizar as eleições.

O plano de reconciliação com a Rússia

Depois da vitória de Trump, Kirill Dmitriev, diretor de um fundo soberano russo, investiu na melhoria dos laços com Rick Gerson, gestor de fundos de investimento que é amigo de Jared Kushner, o genro do presidente dos EUA.

Dmitrev é muito próximo de Putin, a quem responde diretamente quanto ao seu cargo. Dele partiu um plano sobre as relações Rússia-EUA, que incluía a cooperação quanto ao terrorismo, armas de destruição massiva e assuntos económicos. A proposta foi entregue a Kushner, que a deu a Bannon e Rex Tillerson, então Secretário de Estado.

Contudo, Rick Gerson diz ter sido intermediário por sua própria iniciativa e não a pedido dos colaboradores de Trump.