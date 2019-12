Donald Trump acusou o Irão de "orquestrar um ataque" à embaixada dos Estados Unidos no Iraque.No Twitter, o presidente dos Estados Unidos considerou que o Irão será responsabilizado."O Irão matou um civil norte-americano, ferindo várias pessoas. Respondemos de forma forte, e sempre o faremos. Agora o Irão está a orquestrar um ataque à embaixada dos Estados Unidos no Iraque. Eles serão responsabilizados. Além disso, esperamos que o Iraque use as suas forças para proteger a embaixada", escreveu Trump.