As autoridades australianas receiam que mais três pessoas apanhadas nos incêndios na Austrália tenham morrido. Os grandes fogos devastam grandes áreas do país e forçaram centenas de pessoas a fugir para as praias escapando às chamas.

Shane Fitzsimmons, comissário do serviço de incêndios rurais estatal, indicou que os relatos iniciais davam conta de três potenciais vítimas mortais em pequenas cidades no estado de New South Wales.

Relatou ainda que era inseguro para a polícia chegar a certos locais devido à ameaça dos fogos.

"Temos três pessoas desaparecidas que podem ser três fatalidades como resultado de um fogo na costa sul", afirmou Fitzsimmons. Duas pessoas são da cidade de Cobargo, e outra de Belowra.

Outras quatro pessoas estão desaparecidas no estado de Victoria, onde se deram os fogos mais graves.

Nesta época de fogos, confirmaram-se nove mortes, incluindo a de um bombeiro voluntário que morreu quando o seu camião foi derrubado pelos ventos fortes.

Os fogos na Austrália lavram há várias semanas e destruíram mais de quatro milhões de hectares. Algumas frentes de incêndio chegam aos mil quilómetros.