Há uma semana, Paula White partilhou no seu Twitter um pequeno vídeo em que discursa perante uma enorme plateia. Está vestida com um blazer justo preto, minissaia em padrão de leopardo e botas pretas altas, acima do joelho. Depois de dois minutos e 17 segundo de frases inspiradoras e motivadoras (ou que assim o pretendem ser) e uma citação dos Evangelhos, e da "caridade do Senhor para sempre", o vídeo termina com a imagem do seu mais recente livro Something Greater (algo maior).E é assim que funciona: a fé enche palcos e livros, os livros e os palcos enchem a conta bancária de Paula, que é milionária, e por sua vez os dólares na dita conta são justificados em palco e nos livros naquilo a que os seus adversários – que lhe chamam herege – apelidam de "evangelho da prosperidade".Ela recusa o nome, mas, a título de exemplo, num apelo a donativos, este ano, no seu site, escreveu: "Decreto profeticamente e declaro que a prosperidade é vossa em 2019. Este é o ano em que herdam a Vossa Terra Prometida." A riqueza é dádiva de Deus e sinal de virtude espiritual. Alguém rico, que justifica religiosamente a riqueza, e que por sinal até usa o termo great – tão caro a Donald Trump – seria sempre uma figura simpática para o Presidente norte-americano. Mas é mais do que isso. Agora tem um cargo oficial na administração Trump.