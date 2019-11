13 soldados franceses que lutavam contra jihadistas no Mali morreram na sequência de um acidente entre dois helicópteros, anunciou o gabinete do presidente francês Emmanuel Macron. É a maior perda de vidas de soldados franceses em combate na região desde que lá chegaram em 2013.França tem mais de 4.500 elementos destacados na região do Sahel, a lutar contra as insurgências extremistas islâmicas. A violência cometida por militantes ligados aos grupos terroristas Al Qaeda e Estado Islâmico tem proliferado na região nos últimos anos."O presidente anuncia com profunda tristeza a morte de 13 soldados franceses no Mali na tarde de 25 de novembro, num acidente entre os seus dois helicópteros durante uma missão de combate a jihadistas", indica um comunicado do presidente Macron.Segundo a Reuters, os jihadistas têm uma base no centro e norte do Mali que usam para lançar ataques na região do deserto.