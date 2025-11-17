Trump pede a republicanos que votem a favor da divulgação dos ficheiros de Epstein: "Superar esta farsa"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Um volte-face que poucos esperavam: Donald Trump pediu aos congressistas republicanos que votem esta terça-feira favoralmente à divulgação dos documentos de Jeffrey Epstein.



Donald Trump, presidente dos Estados Unidos AP

"Os republicanos da Câmara deveriam votar favoravelmente à divulgação dos arquivos de Epstein porque não temos nada a esconder e é tempo de seguir em frente. Chegou o momento de superarmos esta farsa democrata perpetrada por lunáticos radicais de esquerda para desviar a atenção do grande sucesso do Partido Republicano", escreveu o presidente dos Estados Unidos na rede social 'Truth Social'.

Os democratas no Congresso exigem a divulgação dos ficheiros de Epstein, pedófilo norte-americano que cometeu suicídio na prisão em 2019, depois de na semana passada terem sido conhecidos três novos emails do milionário, sendo que num deles Epstein garantia que Trump teria passado "horas" em sua casa com uma das suas vítimas.

O atual presidente dos Estados Unidos, que foi amigo de Epstein e durante a campanha presidencial prometeu divulgar os ficheiros sobre os crimes cometidos pelo milionário, acrescentou na sua mensagem que "o departamento de Justiça já entregou dezenas de milhares de páginas ao público sobre Epstein", acrescentando: "Estão a investigar vários agentes democratas (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers, etc.) e sua relação com Epstein. O Comité de Supervisão do Congresso pode ter acesso a tudo o que lhe é legalmente permitido. Não me importo.”

Trump, recorde-se, nega ter qualquer vínculo aos crimes cometidos por Epstein, que foi acusado de abuso e tráfico de menores. O líder norte-americano mostra-se agora favorável à divulgação dos ficheiros depois de alguns membros do seu partido no Congresso darem conta de que dariam a sua anuência na votação de amanhã.