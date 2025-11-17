Presidente do Equador perde referendo para nova Constituição e bases militares estrangeiras

O "não" venceu com uma vantagem de entre 23 e 6 pontos percentuais, de acordo com os resultados de mais de 85% da contagem dos votos publicados.

O Presidente do Equador, Daniel Noboa, foi derrotado num referendo, realizado por sua iniciativa, com quatro questões amplamente rejeitadas pela população, incluindo uma reforma constitucional e a instalação de bases militares estrangeiras no país.



Eleições no Equador: referendo constitucional e bases militares estrangeiras em votação AP Photo/Dolores Ochoa

As propostas do referendo, que propunham também o estabelecimento de uma nova Assembleia Constituinte com menos de metade dos deputados atuais – 73 em vez de 151 – e retirar o financiamento público aos partidos políticos, foram amplamente rejeitadas pelos equatorianos no domingo.

O "não" venceu com uma vantagem de entre 23 e 6 pontos percentuais, de acordo com os resultados de mais de 85% da contagem dos votos publicados.

Com estes números, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral equatoriano, Diana Atamaint, assinalou que nas quatro perguntas o "não" tem uma tendência marcada, apesar de a contagem dos votos não estar concluída e de restarem aproximadamente 20% das atas por processar, a maioria com observações.