Caso Epstein continua a criar tensões entre os MAGA e Donald Trump

Diogo Barreto
Diogo Barreto 09:50
Marjorie Taylor Greene, uma das principais figuras do movimento MAGA, foi afastada publicamente pelo presidente dos EUA depois de críticas à forma como Trump estava a gerir o caso Epstein.

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou publicamente que deixou de apoiar Marjorie Taylor Greene, uma das congressistas mais associadas com o movimento Make America Great Again (Tornar a América Grande Outra vez ou MAGA, na sigla original). Numa publicação dura e ao jeito do que costuma reservar para democratas, Trump escreveu na rede social Truth Social: "Retiro o meu apoio à congressista Marjorie Taylor Greene (...) A Maggie "a louca" só reclama e reclama e reclama". Na mensagem na Truth Social, o dirigente norte-americano disse estar pronto para apoiar outro candidato ou candidata de direita que desafie Marjorie Taylor Greene nas primárias.

Trump e Greene juntos após críticas sobre o caso Epstein
Trump e Greene juntos após críticas sobre o caso Epstein AP Photo/Seth Wenig, File

Marjorie Taylor Greene  criticou publicamente a política económica de Donald Trump, acusando-o de não se concentrar na questão do poder de compra dos norte-americanos numa altura em que a inflação continua a crescer, apesar de, durante a campanha presidencial, Trump ter garantido que a sua prioridade ser ia combater a perda do poder de compra dos norte-americanos. Mas foi também bastante crítica da forma como o republicano tem lidado com o caso Jeffrey Epstein. A Câmara dos Representantes vai fazer uma votação cujo objetivo é obrigar a Administração Trump a publicar os arquivos relativos ao criminoso sexual.

Trump afirmou que mal tomasse posse iria divulgar os ficheiros Epstein, mas até ao momento fez apenas algumas revelações sobre os mesmos e tem desvalorizado aquilo que estes ficheiros contém. "[Donald Trump] ataca-me com força para dar o exemplo e assustar os outros republicanos antes da votação da próxima semana", reagiu Marjorie Taylor Greene na rede social X, chamando a atenção para os esforços que Trump tem feito para que os ficheiros não sejam publicados. 

O presidente norte-americano garantiu na sexta-feira que "não sabia nada" sobre as ações de Jeffrey Epstein, que se suicidou na prisão antes do julgamento por exploração sexual. O caso foi reaberto esta semana com a publicação de e-mails de Jeffrey Epstein, e a imprensa norte-americana garante que muitos republicanos votarão na próxima semana a favor da publicação dos documentos do Ministério da Justiça.

Taylor Greene é a primeira baixa de peso dos apoiantes de Trump neste segundo mandato. Se durante o mandato de 2016 a 2020 Trump viu vários apoiantes passarem a d dissidentes, nesta segunda passagem pela Casa Branca parece existir uma disciplina de apoio incondicional ao presidente.

As eleições para o Congresso acontecem daqui a um ano, a meio do segundo mandato Trump. E serão um próximo teste de fogo depois da derrota de duas semanas que o Partido Republicano sofreu.

