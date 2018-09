O presidente norte-americano discursa perante a cimeira das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Em discurso na assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, referiu que agradece à Coreia do Norte "a coragem para manter o caminho da desnuclearização" mas que "as sanções irão continuar".