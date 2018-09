De acordo com o New York Times, Rod Rosenstein terá sugerido gravações secretas ao presidente norte-americano de maneira a que este fosse substituído por inaptidão ao cargo.

O vice-procurador- geral dos EUA, Rod Rosenstein, sugeriu realizar gravações secretas ao presidente norte-americano, Donald Trump. De acordo com o New York Times, o objectivo seria encontrar razões para invocar a 25ª emenda da Constituição para poder destituir Trump por não estar habilitado a desempenhar o cargo. Rosenstein negou tal acusação e Trump já afirmou que quer "livrar-se do mau cheiro" que ocupa o departamento de justiça do país.

"O New York Times é impreciso e está factualmente incorrecto. Não vou comentar uma história baseada em fontes anónimas obviamente tendenciosas que estão a promover os seu objectivo pessoais contra o departamento de Justiça. Mas deixem-me ser claro quanto a isto: tendo em conta a minha experiência pessoal com o Presidente, não há bases para invocar a 25ª emenda" respondeu Rod Rosenstein ao artigo do jornal norte-americano.

O mesmo refere que o número dois da justiça dos EUA terá feito a sugestão em Maio de 2017, quando Trump despediu James Comey do cargo de director do FBI e foi noticiado que o presidente norte-americano teria revelado segredos de Estado ao embaixador e ministro dos negócios estrangeiros russos. Rosenstein assumiu o cargo de vice-procurador precisamente duas semanas antes, a 26 de Abril de 2017.

A lei americana refere que o presidente dos Estados Unidos pode ser substituído, por inaptidão ou morte, pelo vice-presidente – neste caso, Mike Pence. De acordo com o jornal, as intenções de Rosenstein em gravar secretamente Trump foram reveladas a outros membros do Departamento de Justiça norte-americano e agentes do FBI.

O vice-procurador geral terá dito ao sucessor de Comey no comando do FBI, Andrew McCabe – que entretanto foi também despedido por Trump, em Março de 2018 – que conseguia persuadir o procurador-geral, Jeff Sessions, e o responsável pela segurança dos EUA, Jeff Kelly.