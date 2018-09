O Presidente dos EUA, Donald Trump, não gostou da reacção que obteve por parte da audiência na sua intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Donald Trump discursou esta terça-feira na sessão de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque. A reacção a partes do seu discurso foi um riso abafado por parte da audiência.



Apesar de ter dado logo nas vistas ao chegar atrasado (e ter sido substituído pelo presidente do Equador), foi o conteúdo da sua intervenção que incitou mais burburinho entre a audiência.



Trump começou o discurso por vangloriar-se dos feitos obtidos pelos EUA durante os dois anos da sua presidência. "Em menos de dois anos a minha administração já conseguiu mais que qualquer administração na história do país", salientou o actual inquilino da Casa Branca.



A audiência não conseguiu conter o riso e vários líderes mundiais soltaram gargalhadas perante a afirmação do 45º presidente dos EUA.



O magnata sorriu e confessou-se surpreendido. "Não estava à espera dessa reacção, mas tudo bem", disse o presidente norte-americano.



O momento foi captado em vídeo.