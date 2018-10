Depois da votação crucial de sexta-feira a favor do candidato, e apesar das polémicas com as acusações de agressão sexual de que está a ser alvo, é provável que o juiz consiga votos a seu favor este sábado que o tornarão juiz de uma de mais altas instâncias judiciais dos EUA.

Brett Kavanaugh está a um passo de se tornar juiz do Supremo Tribunal – algo que pode acontecer já este sábado, caso a votação final avance no Senado e os votos sejam a seu favor, o que é expectável tendo em conta a votação preliminar de sexta-feira, na qual o candidato nomeado por Donald Trump foi aprovado por 51 votos contra 49.

Caso o juiz conquiste o cargo – só precisa de ser aprovado com uma maioria simples -, deverá manter-se no lugar por muito tempo: este é vitalício e Kavanaugh tem 53 anos.

A votação foi renhida e terá sido o voto da senadora republicana Susan Collins a desencadear uma espécie de reacção em cadeia, ao votar favoravelmente no candidato por motivos de "presunção de inocência". "[Esta] faz parte do meu pensamento e não posso abandoná-la", disse a senadora do Maine. "Ao abandonarmos esse princípio, vamos ficar muito mal servidos a longo prazo."

Sobre o testemunho de Christine Blasey Ford, que alega que Brett Kavanaugh a tentou violar quando ambos estavam numa festa em 1982, Susan Collins admite que foi "sincero, doloroso e convincente". "Acredito que ela é uma sobrevivente de uma agressão sexual e que este trauma virou a sua vida de pernas para o ar", acrescentou. "As quatro testemunhas que ela nomeou não conseguiram corroborar nenhum dos acontecimentos daquela noite, em que ela diz que o ataque aconteceu", resumiu.

Também o senador republicano Jeff Flake, que no debate do Comité Judiciário do Senado manifestou dúvidas sobre a inocência do juiz candidato e pediu ao FBI que investigasse o caso, votou a favor na sexta-feira e confirmou ao The Washington Post que fará o mesmo sábado.





Very proud of the U.S. Senate for voting "YES" to advance the nomination of Judge Brett Kavanaugh! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de outubro de 2018





Por outro lado, a senadora Lisa Murkowski votou contra porque considerou que "Kanavaugh não é a pessoa certa para o cargo neste momento", explicou, citada pela CNN.

A votação preliminar já é uma vitória para Donald Trump, que nomeou Brett Kavanaugh, um juiz assumidamente conservador, para ser candidato ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos. No Twitter, Trump escreveu: "Muito orgulhoso por o Senado ter votado SIM ao juiz Kavanaugh".





Very proud of the U.S. Senate for voting "YES" to advance the nomination of Judge Brett Kavanaugh! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de outubro de 2018





Sobre as manifestações de quinta-feira contra o juiz que reuniu centenas de pessoas junto ao Capitólio de Washington, Trump acusou-as de serem "profissionais pagas que só querem que o Senado faça má figura. Não caiam na armadilha. Tenham atenção aos cartazes com ar profissional e todos iguais. Pagos por Soros e outros. Não são cartazes que se fazem em casa. Arruaceiros!"

No Senado, o Partido Republicano detém a maioria dos lugares com 51 contra 49 (Democratas). Caso haja um empate, será o vice-presidente Mike Pence, que também é presidente do Senado, quem irá desempatar. A não ser que haja mais surpresas, Brett Kavanaugh poderá tornar-se juiz do Supremo Tribunal este sábado.