Os rapazes são trabalhadores de uma mina de carvão ilegal em Meghalaya. Estão actualmente desaparecidos e não se sabe se têm fontes de água ou oxigénio.

Pelo menos 15 jovens estão presos numa mina de carvão ilegal situada no estado de Meghalaya, no nordeste da Índia, depois de esta ter ficado inundada. O paradeiro dos homens é desconhecido de momento e o resgate está ser dificultado por chuvas fortes e enchentes no país, o que torna as hipóteses de encontrá-los com vida mais escassas.

Segundo a agência noticiosa Reuters, as equipas de resgate estão desde 13 de Dezembro a tentar encontrar os indianos numa mina antiga, conhecida como um depósito natural do tipo "buraco de rato", cuja exploração implica a existência de pequenos túneis horizontais – onde mal cabe uma pessoa adulta – nos quais os mineiros (muitas vezes crianças) têm de entrar para extrair o carvão, depois de descerem centenas de metros em escadas de bambu. A prática é tão perigosa e destrutiva do ambiente que a Índia baniu-a em 2014, já depois de 12 mineiros terem desaparecido em 2012 numa mina do género, nunca tendo sido encontrados.

No entanto, a exploração desta mina em particular continuou, apesar de ter sido fechada há quatro anos, o que levou os proprietários a contratar jovens rapazes de famílias pobres da zona para sustentar esta actividade lucrativa, porém perigosa.





#Odisha Fire Service personnel leave for #Meghalaya in a special IAF aircraft from Bhubaneswar to join the rescue operation of 15 labourers, trapped in a coal mine since Dec 13. Best wishes to the team #MeghalayaMineTragedy pic.twitter.com/KQZGCNLL3T — Sujit Bisoyi (@SujitBisoyiTOI) December 28, 2018







Cerca de 70 trabalhadores estavam no local quando a mina inundou por causa da precipitação forte. 20 estavam no interior da mina e apenas cinco conseguiram subir em segurança.

Um sobrevivente de 21 anos contou aos meios de comunicação social indianos que ele e os seus colegas tinham noção de que o solo estava mole e que havia risco de inundação, mas que decidiram prosseguir para escapar à pobreza, num "emprego" que paga cerca de 26 euros por mês.

No local está uma equipa com cerca de 100 especialistas da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) da Índia, concentrados em tentar drenas as águas de um rio próximo e a encontrar os mineiros desaparecidos. A missão tem sido prejudicada devido à falta de equipamentos sofisticados, segundo a Reuters, e pela suspensão das actividades de resgate depois do governo federal não ter conseguido fornecer bombas de extração de água.

As operações foram ainda dificultadas por uma enchente repentina do rio próximo da mina, o que atrasou as buscas.

"Só a graça de Deus e algum milagre pode ajudar a mantê-los vivos", comentou à Reuters Kyrmen Shylla, ministro da administração de desastres de Meghalaya. "Estamos a rezar para que [os mineiros] saiam vivos", disse.

As famílias dos mineiros desaparecidos estão a criticar o governo da Índia por uma alegada falta de sentido de urgência no caso e pela pouca exposição mediática que está a ter, cerca de seis meses depois de o resgate das 12 crianças tailandesas, membros de uma equipa de futebol, e do seu treinador, que ficaram presas numa gruta inundada no norte da Tailândia. Os familiares acusam que, contrariamente a este caso, os jovens indianos presos na mina em Meghalaya não estão a ter importância.