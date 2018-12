Trump faz visita surpresa ao Iraque e diz que não vai retirar tropas

O Presidente dos Estados Unidos afirmou que não tem "nenhum plano" para retirar as tropas norte-americanas do Iraque, durante uma visita surpresa ao país.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não tem "nenhum plano" para retirar as tropas norte-americanas do Iraque, durante uma visita surpresa que está a efetuar ao país.



Donald Trump aterrou numa base aérea a oeste de Bagdade, numa viagem que não estava anunciada e que acontece após ter afirmado que estava a retirar as tropas norte-americanas da Síria.



Esta é a primeira viagem de Donald Trump às tropas norte-americanas que estão em zonas problemáticas.



O Presidente dos Estados Unidos afirmou que pretende levar os soldados que estão na Síria de regresso a casa e explicou que o Iraque pode ser usado como base para realizar ataques a militantes do grupo extremista Estado Islâmico (EI), caso seja necessário.



"Em caso de necessidade, podemos atacar o EI tão rápido e com tanta força que eles nem vão perceber o que aconteceu", disse Trump aos jornalistas que o acompanham na visita.



A ordem para a retirada das tropas norte-americanas na Síria foi assinada no domingo, um processo que Donald Trump, quer "lento e altamente coordenado" com a Turquia, avançou o Pentágono.



A decisão foi criticada por numerosos especialistas, que frisam que o EI continua a controlar uma série de aldeias ao longo do rio Eufrates, no leste da Síria, onde resiste há semanas a ataques sucessivos.



Alemanha, França e Reino Unido, aliados dos Estados Unidos, já tinham manifestado a sua preocupação com o anúncio da retirada.