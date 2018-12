Depois da morte de Jakelin Caal, uma menina de sete anos do Guatemala por desidratação no dia 8 de Dezembro, sob custódia das autoridades norte-americanos, uma segunda criança faleceu nas mesmas circunstâncias no dia 24 deste mês, noite de Consoada, numa unidade hospitalar no Novo México, EUA. Após as mortes dos dois menores, o governo norte-americano ordenou que haja exames médicos realizados todos os dias para monitorizar o bem-estar das crianças na fronteira dos EUA-México.