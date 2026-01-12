Trump faz publicação na qual diz ser o presidente interino da Venezuela

A publicação, partilhada na plataforma Truth Social, é feita após os ataques americanos ao país da América Latina e a captura de Nicolás Maduro.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A imagem não é acompanhada de uma mensagem, mas a mesma fala por si. Naquela que é uma montagem a fazer lembrar a página de Donald Trump na Wikipédia, o Presidente dos EUA apresenta-se como "Presidente interino da Venezuela", ao mesmo tempo que é Presidente dos EUA.



Trump alega ser presidente interino da Venezuela na Truth Social

Nesta imagem manipulada, Trump diz ter assumido o cargo de líder venezuelano em janeiro de 2026.

A publicação, feita na madrugada desta segunda-feira, acontece depois de os EUA terem atacado a Venezuela e capturado o seu Presidente, Nicolás Maduro. No país da América Latina, Delcy Rodriguez foi a escolhida pelo Tribunal Constitucional para assumir a presidência interina da Venezuela.

A imagem, partilhada na plataforma Truth Social, acontece também numa fase em que os EUA mantêm um embargo aos petroleiros venezuelanos e estão a tentar assumir um papel de destaque na indústria petrolífera daquela país.