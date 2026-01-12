Sábado – Pense por si

Trump faz publicação na qual diz ser o presidente interino da Venezuela

Now 09:18
A publicação, partilhada na plataforma Truth Social, é feita após os ataques americanos ao país da América Latina e a captura de Nicolás Maduro.

A imagem não é acompanhada de uma mensagem, mas a mesma fala por si. Naquela que é uma montagem a fazer lembrar a página de Donald Trump na Wikipédia, o Presidente dos EUA apresenta-se como "Presidente interino da Venezuela", ao mesmo tempo que é Presidente dos EUA.

Nesta , Trump diz ter assumido o cargo de líder venezuelano em janeiro de 2026.

A publicação, feita na madrugada desta segunda-feira, acontece depois de os EUA terem atacado a Venezuela e capturado o seu Presidente, Nicolás Maduro. No país da América Latina, Delcy Rodriguez foi a escolhida pelo Tribunal Constitucional para assumir a presidência interina da Venezuela.

A imagem, partilhada na plataforma Truth Social, acontece também numa fase em que os EUA mantêm um embargo aos petroleiros venezuelanos e estão a tentar assumir um papel de destaque na indústria petrolífera daquela país.

