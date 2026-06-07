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Trump fala em fraude nas eleições primárias na Califórnia, sem apresentar provas

Lusa 07 de junho de 2026 às 21:35
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A acusação referia-se à legitimidade do processo eleitoral após o atraso na contagem dos votos das eleições realizadas na terça-feira.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as recentes eleições primárias realizadas na Califórnia foram “manipuladas” e considerou ter existido “fraude” naquele estado, devido ao atraso na divulgação dos resultados, sem apresentar provas.

Steve Hilton é o candidato republicano apoiado por Trump
Steve Hilton é o candidato republicano apoiado por Trump Jeff Chiu/AP

“Acham apropriado realizar uma eleição e, cinco dias depois, não estejam sequer perto de eleger um vencedor?”, criticou Donald Trump, numa transmitida este domingo, referindo-se assim à legitimidade do processo eleitoral após o atraso na contagem dos votos das eleições realizadas na terça-feira.

Questionado se dispunha de provas concretas que sustentassem as acusações, o Presidente norte-americano disse apenas: “Tudo o que tenho de fazer é olhar.”

A legislação da Califórnia estabelece que, no âmbito do sistema de voto por correspondência, os boletins com carimbo postal do dia das eleições ou anterior possam ser contabilizados se forem recebidos até sete dias após o ato eleitoral.

Segundo as projeções dos meios de comunicação locais, o democrata Xavier Becerra deverá avançar para a eleição geral para governador da Califórnia, enquanto o seu adversário republicano ainda está por definir, entre o magnata Tom Steyer e o antigo colaborador da Fox News Steve Hilton, apoiado publicamente por Donald Trump.

Não é a primeira vez que Trump ataca o processo eleitoral na Califórnia e, através das redes sociais, já tinha acusado os democratas de fraude nas eleições primárias, sem apresentar qualquer prova.

Trump afirmou que os democratas “estão a tentar roubar” aos candidatos republicanos as primárias para o governo da Califórnia e para a presidência da câmara de Los Angeles, apesar de os últimos resultados parciais mostrarem uma disputa renhida nas duas corridas eleitorais.

Também nas redes sociais, o presidente garantiu ainda que o Departamento de Justiça norte-americano estaria a investigar o processo eleitoral naquele estado, o mais populoso do país e tradicional bastião democrata.

Além das primárias, Donald Trump já havia afirmado, sem nunca conseguir provar, que houve fraude nas eleições presidenciais de 2020, que perdeu para o ex-presidente Joe Biden (2021-2025).

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