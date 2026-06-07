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Nove feridos em tiroteio perto da base da seleção inglesa para o Mundial

CM 07 de junho de 2026 às 21:38
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Até ao momento nenhum suspeito foi detido.

Nove pessoas ficaram feridas, este domingo, num tiroteio perto da base da seleção inglesa para o Mundial 2026, em Kansas City, Missouri, EUA. Até ao momento nenhum suspeito foi detido.

Policia americana
Policia americana Getty Images

De acordo com o The Athletic, a polícia foi chamada ao local após relatos de um incidente na Troost Avenue. O chefe do departamento de polícia do Kansas confirmou que quando os agentes chegaram ao local encontraram uma grande multidão a dispersar-se. 

Os jogadores e a equipa técnica de Inglaterra estão em Palm Beach, Flórida, a concluir os preparativos para o Mundial, só depois a Inglaterra irá para o quartel-general no Kansas.

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