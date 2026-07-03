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03 de julho de 2026 às 22:15

O momento em que míssil russo atinge piscina coberta no sul da Ucrânia

Uma câmara de vigilância registou o momento em que um míssil russo atingiu uma piscina coberta em Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, esta quinta-feira, abrindo um buraco no teto e provocando uma enorme nuvem de poeira. O ataque ocorreu durante uma vaga de bombardeamentos russos que matou pelo menos 21 pessoas em Kiev.

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