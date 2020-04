A gestão da pandemia de covid-19 pôs os dois países frente a frente, tendo levado as acusações sobre a origem do vírus e a falta de transparência à mesa de uma reunião das sete principais potências económicas mundiais. Em março, numa reunião do G-7, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, assegurou que o Partido Comunista chinês estava a levar a cabo uma "campanha intencionada de desinformação" e que tinha "ocultado dados" que podiam ter prevenido uma nova epidemia.



Antes, um membro do partido chinês tinha criticado Washington por querer desvirtuar os esforços da China na luta contra a covid-19, garantindo que "os políticos norte-americanos tentam constantemente minimizar os esforços da China".

O presidente norte-americano está convencido de que a gestão da crise sanitária de covid-19 por parte da China é uma prova de que Pequim "fará o que puder" para que Donald Trump não seja reeleito em novembro. Em entrevista à Reuters afirmou estar a analisar as várias opções para responder à China e garantiu: "Posso fazer muitas coisas".Esta quinta-feira, o governo chinês assegurou não ter nenhum interesse em influenciar as eleições dos Estados Unidos. "São um assunto interno, não temos nenhum interesse em interferir no processo", disse um porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, ressalvando esperar "que a população norte-americana não arraste a China para os seus debates políticos eleitorais"."A China vai fazer tudo para que eu perca esta corrida [à reeleição]. Estão constantemente a usar as relações públicas deles para fazerem de conta que são uma parte inocente", disse, referindo-se a um alegado apoio a Joe Biden por parte de Xi Jinping.Há várias semanas que Trump, acusado por não ter agido mais cedo para preparar o país para a propagação do vírus, tem culpabilizado a China por não ter adotado medidas perante a pandemia que já matou pelo menos 60 mil pessoas no Estados Unidos. Insistiu nesta última entrevista que a China deveria ter sido mais ativa na altura de partilhar com o mundo a informação que tinha sobre a doença. Questionado sobre que tipo de represálias deveriam ser adotadas, Donald Trump foi assertivo: "Há tantas coisas que posso fazer. Estamos a analisar o que se passou".