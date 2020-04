Bolsonaro acusa OMS de incentivar masturbação e homossexualidade em crianças

Jair Bolsonaro acusou a OMS (Organização Mundial de Saúde) de incentivar a masturbação e a homossexualidade de crianças, inclusive de menores de quatro anos.





O texto foi publicado na página do Facebook de Jair Bolsonaro no final da noite desta quarta-feira, e foi apagado pouco depois, mas já tinha sido acedido por muita gente e compartilhado por seguidores do polémico governante.

Na sua publicação, Bolsonaro reproduziu o que alegou serem recomendações da OMS para crianças de pouca idade, nomeadamente o toque do próprio corpo, principalmente na região genital, o que ele considera ser um incentivo à masturbação, e o relacionamento com outras crianças, inclusive do mesmo sexo, o que o brasileiro afirma ser uma defesa da homossexualidade. E o presidente, que tem na OMS um dos alvos preferidos para os seus ataques por a entidade recomendar o confinamento social contra o avanço da pandemia de Coronavírus, que ele nega existir, pergunta aos seus seguidores quem é que está certo, a OMS ou ele, que se recusa a seguir as orientações da organização.

O documento que Bolsonaro cita na sua publicação existe de facto, mas na publicação do governante brasileiro foi reproduzido de forma parcial e totalmente fora de contexto. As orientações citadas fazem parte de um guia produzido em 2010 pelo Departamento Federal de Saúde da Alemanha mas não são dirigidas a crianças e sim a adultos, para os alertar sobre o que fazer quando os seus filhos começarem a descobrir o próprio corpo e, no relacionamento social com outras crianças, descobrirem que são diferentes uns dos outros.