Trump despede diretora das estatísticas por discordar do relatório do emprego

Ana Bela Ferreira
Ana Bela Ferreira 01 de agosto de 2025 às 22:24
Boletim apontou para uma redução do emprego e reviu em baixa os números de maio e junho. Trump acusou a agência nacional de estar a manipular os números e despediu diretora que tinha sido nomeada por Biden.

Donald Trump afastou a diretora da agência de estatísticas laborais, Erika McEntarfer, depois do último relatório, divulgado esta sexta-feira, ter mostrado uma diminuição das contratações em julho e que os meses de maio e junho tinham ainda sido mais fracos do que as previsões iniciais.

O presidente dos EUA não gostou destas conclusões e publicou na sua rede social que estes números tinham sido manipulados por motivos políticos, apontando a porta de saída a Erika McEntarfer, nomeada pelo ex-presidente Joe Biden. "Dei instruções à minha equipa para despedirem esta nomeação política de Biden, IMEDIATAMENTE", escreveu na rede Truth Social. "Ela vai ser substituída por alguma muito mais competente e qualificado."

O republicano não apontou, no entanto, nenhuma prova de que os números do relatório tinham sido manipulados. Apenas escreveu: "Na minha opinião, os números de hoje do emprego foram FALSIFICADOS para fazer com que os republicanos, e EU, fiquemos mal vistos."

A secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, escreveu no X que McEntarfer já não estava ao comando da agência e que o atual vice-diretor, William Wiatrowski, iria ser o diretor interino. "Apoio a decisão do presidente de substituir a enviada de Biden e garantir que o povo americano pode confiar nos importantes e influentes dados que vêm do BLS [Agência de Estatísticas do Emprego]".

Os dados divulgados esta sexta-feira revelaram que apenas se registaram mais 73 mil pessoas empregadas em julho e que menos 258 mil empregos foram criados em maio e junho do que a estimativa inicial tinha apontado. O relatório apontava assim para um enfraquecimento da economia desde a tomada de posse de Trump, em janeiro deste ano. Um padrão em linha com o abrandamento do crescimento da economia durante o primeiro semestre e o aumento da inflação em junho. no que parece ser um reflexo da pressão sobre os preços criada pelas tarifas do presidente, segundo explica a Associated Press.

Os democratas já criticaram esta decisão. "O que faz um mau líder quando recebe más notícias? Mata o mensageiro", afirmou o líder da maioria democrata do senado, Chuck Schumer.

Erika McEntarfer foi nomeada por Biden em 2023 e tomou posse como diretora do BLS em janeiro de 2024. Apenas o cargo de diretor é de nomeação política na agência, podendo por isso ser demitidos mesmo sem completarem o mandato de quatro anos.

