Trump comenta detenção do ex-príncipe André: "Muito mau para a família real..."

Presidente dos Estados Unidos também foi visado na investigação em torno dos ficheiros de Epstein.

Donald Trump lamentou a detenção do ex-príncipe André, adiantando que toda esta situação "é má para a família real britânica". O presidente dos Estados Unidos, que também foi implicado nos ficheiros do pedófilo Jeffrey Epstein, foi questionado sobre o tema a bordo do Air Force One, fazendo questão de reiterar que foi "exonerado".



Donald Trump à saída do Air Force One AP

“De certa forma, sou um especialista porque fui totalmente exonerado, então posso falar”, começou por dizer Trump, que foi amigo de Epstein e cujo nome aparece repetidamente nos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, apesar de muitas passagens estarem “censuradas”, o que significa que seu conteúdo não pode ser lido.

"Acho que isto é mau para a família real britânica, é muito triste. Para o rei, que em breve virá ao nosso país, ver tudo o que aconteceu com o irmão...", lamentou ainda, referindo-se à visita do Rei Carlos III agendada para o próximo mês de abril.

Trump sublinhou que não fez "nada de errado", constatando também que "muito se fala de Epstein, agora que ele está morto, mas não se falava quando ele estava vivo”.

E deixou uma garantia: "Epstein era contra mim. Ele lutou contra mim na eleição, o que só descobri agora, ao analisar os últimos três milhões de páginas de documentos."

Recorde-se que o ex-príncipe André foi detido em Inglaterra na manhã de quinta-feira, por suspeita de má conduta em cargo público, acabando por ser libertado ao final do dia.

O filho de Isabel II está a ser investigado pelas suas relações com Jeffrey Epstein, o pedófilo norte-americano que acabou por morrer na prisão em 2019. A justiça dos Estados Unidos tem vindo a revelar milhões de ficheiros relacionados com o caso, com o seu nome a surgir em muitos deles.

André, que já negou veementemente irregularidades em relação a qualquer um dos assuntos relacionados Epstein, foi destituído de seus títulos pelo rei Carlos III no ano passado, após a publicação póstuma de um livro de Virginia Giuffre, que alegou ter sido vítima de tráfico sexual por Epstein e sua ex-namorada Ghislaine Maxwell, quando tinha apenas 17 anos.