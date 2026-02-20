Embaixada avisa que canivetes ou lâminas superiores a 6 cm podem dar prisão em Cabo Verde

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A Embaixada de Portugal em Cabo Verde deixou um aviso nas redes sociais a alertar os cidadãos nacionais sobre o transporte de canivetes ou lâminas superiores a 6 centímetros na bagagem, que podem levar à detenção por parte das autoridades caboverdianas nos aeroportos do país, uma vez que são consideradas armas brancas.



Controlo de bagagem no aeroporto AP

"Têm ocorrido casos de detenção e impedimento de viagem de cidadãos nacionais portugueses, após controlo no raio-x dos aeroportos de Cabo Verde, por alegada posse de arma ilegal branca. Estas situações têm vindo a acontecer porque em Cabo Verde é considerado 'arma branca ilegal' qualquer objeto que tenha uma lâmina superior a 6 centímetros, incluindo canivetes", avisa a embaixada.

Recentemente o ator Luís Oliveira contou nas redes sociais que dormiu numa cela de uma esquadra na Cidade da Praia por ter na mochila um canivete que usava em alojamentos sem cozinha, numa viagem de família com crianças. "Mediram o canivete e totalmente aberto tinha 0,8 centímetros. O segurança chamou a polícia alfandegária, ela chegou e, de uma maneira rude, afastou a Elsa e os meninos, perguntando-me de quem era o tramado do canivete. Prontamente respondi: 'É meu'. E ela: 'muito bem, mas está na posse de uma arma branca e em Cabo Verde é crime'. E aí começou o pesadelo", relatou Luís Oliveira nas redes sociais, acrescentando que foi logo separado da família e que rapidamente pediu ajuda consular.

A embaixada aconselha, por isso, "os passageiros a verificarem, antes de se deslocarem aos aeroportos de Cabo Verde, que não têm na sua posse nenhum objeto que possa ser considerado 'arma branca ilegal' ou qualquer outro objeto proibido à luz da legislação caboverdiana, que pode não coincidir com a portuguesa".