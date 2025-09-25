Sábado – Pense por si

Mundo

Trump coloca imagem de caneta automática no lugar de retrato de Biden

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 14:56
Capa da Sábado Edição 23 a 29 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de setembro
As mais lidas

Durante a campanha presidencial Trump alegou que Biden já não tinha capacidades mentais e já não tomava decisões.

O presidente dos Estados Unidos adicionou um “Passeio dos Presidentes” no exterior da Casa Branca onde é possível ver os retratos de todos os antigos presidentes do país, a não ser de um. 

Trump terminou o Passeio dos Presidentes
Trump terminou o Passeio dos Presidentes

Onde se deveria ver o retrato de Joe Biden, Donald Trump colocou uma fotografia de uma caneta automática a assinar o nome do democrata, no que parece ser uma referência à alegação de Trump de que o ex-presidente já não tinha capacidades mentais no final do seu mandato e que não era realmente Biden quem tomava decisões, pelo que os funcionários do seu governo falsificavam a sua assinatura para tomar decisões de que o então presidente não tinha conhecimento. 

A carregar o vídeo ...
Trump substitui fotografia de Biden por “caneta automática” na galeria de retratos presidenciais

Trump utilizou esta teoria para questionar a validade dos perdões e de outras decisões tomadas por Biden no final do seu mandato e neste momento uma comissão da Câmara dos Representantes, liderada pelos republicanos, está a investigar estas acusações.  

Esta é a mais recente tentativa de Trump de deslegitimar o antecessor que muitas vezes menospreza, o republicano nunca reconheceu a sua derrota contra Biden em 2020 atribuindo o resultado a uma fraude eleitoral. 

Anteriormente Trump já tinha afirmado que Biden ia ser representado com uma assinatura automática. Na quarta-feira a Casa Branca partilhou uma série de imagens a promover a conclusão do projeto que faz parte das remodelações anunciadas por Donald Trump desde que regressou à Casa Branca.  

Artigos Relacionados
Tópicos Fraude Governo Donald Trump Joe Biden Casa Branca Estados Unidos
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Trump coloca imagem de caneta automática no lugar de retrato de Biden