Trump coloca imagem de caneta automática no lugar de retrato de Biden

Durante a campanha presidencial Trump alegou que Biden já não tinha capacidades mentais e já não tomava decisões.

O presidente dos Estados Unidos adicionou um “Passeio dos Presidentes” no exterior da Casa Branca onde é possível ver os retratos de todos os antigos presidentes do país, a não ser de um.



Trump terminou o Passeio dos Presidentes

Onde se deveria ver o retrato de Joe Biden, Donald Trump colocou uma fotografia de uma caneta automática a assinar o nome do democrata, no que parece ser uma referência à alegação de Trump de que o ex-presidente já não tinha capacidades mentais no final do seu mandato e que não era realmente Biden quem tomava decisões, pelo que os funcionários do seu governo falsificavam a sua assinatura para tomar decisões de que o então presidente não tinha conhecimento.

A carregar o vídeo ... Trump substitui fotografia de Biden por “caneta automática” na galeria de retratos presidenciais

Trump utilizou esta teoria para questionar a validade dos perdões e de outras decisões tomadas por Biden no final do seu mandato e neste momento uma comissão da Câmara dos Representantes, liderada pelos republicanos, está a investigar estas acusações.

Esta é a mais recente tentativa de Trump de deslegitimar o antecessor que muitas vezes menospreza, o republicano nunca reconheceu a sua derrota contra Biden em 2020 atribuindo o resultado a uma fraude eleitoral.

Anteriormente Trump já tinha afirmado que Biden ia ser representado com uma assinatura automática. Na quarta-feira a Casa Branca partilhou uma série de imagens a promover a conclusão do projeto que faz parte das remodelações anunciadas por Donald Trump desde que regressou à Casa Branca.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade Wait for it… ????? pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025