Detetadas aeronaves russas perto do Alasca

Os Estados Unidos e o Canadá mobilizaram várias aeronaves para identificar e intercetar aviões militares russos que, na quarta-feira, voavam perto do Alasca. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD na sigla original), que adiantou que as suas aeronaves detetaram dois bombardeiros Tupolev Tu-95 e dois caças da empresa russa Sukhoi.



Aeronaves russas intercetadas perto do Alasca AP Photo/Sergei Grits

Segundo o NORAD, foram detetadas duas aeronaves Tu-95 e dois Su-35 na Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca (ADIZ na sigla original). Por precaução, os EUA e o Canadá enviaram nove aeronaves para intercetar estes jatos russos: foram mobilizados uma aeronave E-3 Sentry, quatro F-16 e quatro KC-135, detalhou o NORAD.

"O avião russo permaneceu no espaço aéreo internacional e não entrou no espaço aéreo soberano americano ou canadiano", adiantou o comando de defesa aeroespacial num comunicado divulgado esta quinta-feira.

Esta não é, no entanto, a primeira vez que se verifica um episódio semelhante perto do Alasca. Só este mês este cenário já se repetiu três vezes, sendo que este ano é já a nona vez. "Esta atividade russa na ADIZ ocorre com regularidade e não se considera uma ameaça", acrescentou a NORAD.

Apesar deste tipo de episódios ser cada vez mais frequente, este cenário surge agora como um alerta, isto porque têm sido detetados vários drones a sobrevoar estados-membros da NATO. O mais recente caso ocorreu também na quarta-feira quando foram avistados drones junto a um aeroporto na Dinamarca.