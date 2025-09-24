Sábado – Pense por si

24 de setembro de 2025 às 11:45

O momento em que Trump é obrigado a subir a pé escadas rolantes paradas na sede da ONU

Casa Branca quer despedimento de funcionário, caso se apure que este tenha desligado intencionalmente a escada rolante onde estava o presidente norte-americano.

