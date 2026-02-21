Trump aumenta tarifas globais para 15% depois de rejeição do Supremo Tribunal

O presidente dos Estados Unidos desafiou o Supremo Tribunal e diz que novas tarifas têm efeito imediato.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira que iria impor uma nova tarifa aduaneira global de 10% e acusou o Supremo Tribunal de ter cedido a "influências estrangeiras" após anular as tarifas previamente impostas por si. No entanto, este sábado garantiu que afinal iria impor tarifas de 15%, numa publicação nas redes sociasi.



Donald Trump acompanhado pelo procurador-geral John Sauer Foto AP/Alex Brandon

Trump informou ainda que as tarifas entram em vigor de imediato e que irá continuar com a guerra aduaneira apesar do que diz o Supremo Tribunal.

A decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos incide sobre as chamadas "tarifas recíprocas" aplicadas em abril de 2025 à maioria dos países, bem como sobre outras taxas decretadas com base numa lei de 1977 que permite ao Presidente regular importações em situação de emergência nacional.