Trump prometeu revelar segredos sobre OVNIs e extraterrestres e NASA quebrou o silêncio

Tudo começou quando Barack Obama afirmou que os extraterrestres "são reais". Declarações acabaram por viralizar e Trump prometeu revelar todos os arquivos referentes a OVNIs.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que iria instruir o secretário da Defesa, Pete Hegseth, a revelar os arquivos referentes a OVNIs e à potencial vida extraterrestre. O anúncio surgiu depois de Barack Obama ter abordado pela primeira vez este assunto num podcast com Brian Tyler Cohen.



Donald Trump acompanhado pelo procurador-geral John Sauer Foto AP/Alex Brandon

"Com base no enorme interesse demonstrado, instruirei o secretário da Guerra e outros departamentos e agências relevantes a iniciarem o processo de identificação e divulgação de arquivos governamentais relacionados à vida alienígena e extraterrestre, fenómenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs), bem como quaisquer outras informações ligadas a esses assuntos altamente complexos, porém extremamente interessantes e importantes", anunciou Donald Trump.

Um estudo realizado em 2021 pelo Pew Research Center já havia revelado que 65% dos americanos acreditavam que pode existir vida extraterrestre. Agora, a NASA veio também apoiar a decisão de Donald Trump.

"Como agência, continuamos a apoiar o compromisso do presidente Trump com a ciência aberta", escreveu na sexta-feira a assessora de imprensa da NASA, Bethany Stevens, na rede social X. “Desde a nossa fundação, temos promovido a ciência aberta para que o público se possa basear nas nossas inovações. Continuamos a disponibilizar todos os dados da NASA ao público e incentivamos a participação pública na utilização desses dados."

We continue to embrace President Trump’s open science commitment as an agency. We have fostered open science since our inception so that the public can build upon our innovations. We continue to make all NASA data publicly available, and welcome public participation using our… pic.twitter.com/mmqnUv98G2 — Bethany Stevens (@NASASpox) February 20, 2026

Stevens acrescentou ainda: "Como [o administrador da NASA, Jared Isaacman] disse, há certamente coisas que ele encontrou no trabalho que não se conseguem explicar, mas relacionam-se mais a programas desnecessariamente caros do que à vida extraterrestre.”

O interesse por este tema disparou acentuadamente depois de o ex-presidente Barack Obama o ter abordado num podcast. Em entrevista a Cohen garantiu que os extraterrestres "são reais", mas acrescentou nunca ter visto nenhum e rejeitou a ideia de que estivessem na famosa e ultra-secreta Área 51.

No entanto, após os comentários de Obama que viralizaram, o ex-presidente esclareceu nas redes sociais: "Estava a tentar manter o espírito de ronda rápida, mas já que chamou a atenção deixe-me esclarecer... Estatisticamente, o universo é tão vasto que as chances de haver vida lá fora são boas, mas as distâncias entre os sistemas solares são tão grandes que as chances de termos sido visitados por alienígenas são baixas, e eu não vi nenhuma evidência durante minha presidência.”