Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
18 de novembro de 2025 às 23:00

No futuro, os Humanos serão os Cuidadores das Máquinas

Esta semana, a Rússia apresentou o seu primeiro robô humanoide. Hesitamos entre pensar se aquilo que vimos é puro humor ou tragédia absoluta. É do domínio do absurdo, parece-me, querer construir uma máquina antropomórfica para esta fazer algo que biliões de humanos fazem um bilião de vezes melhor.

Se há coisa que não se percebe é esta mania antiga, e de novo em formato de êxtase, de fazer robôs com a forma humana: tudo eletrónico e de metal, mas com mãozinhas, braços e pernas iguais às do humano. Numas semanas fala-se do excesso de população, das muitas pessoas que a cada dia nascem e de como as alimentar e dar trabalho. Noutra semana, um público eufórico bate palmas a um robô que lá consegue autonomamente subir um degrau ou pegar num copo durante uns segundos sem o deixar cair. Mas e os humanos que por aí andam e continuam a nascer? É do domínio do absurdo, parece-me, querer construir uma máquina antropomórfica para esta fazer algo que biliões de humanos fazem um bilião de vezes melhor.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Assistência a idosos Humanidade Forças armadas Jackie Chan Monty Python Rússia
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Justiça para José e Nívia Estevam

A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".

Carlos Torres
Carlos Torres

Os portugueses que não voltaram

Com a fuga de Angola, há 50 anos, muitos portugueses voltaram para cá. Mas também houve quem preferisse começar uma nova vida noutros países, do Canadá à Austrália. E ainda: conversa com o chef José Avillez; reportagem numa fábrica de oxigénio.

Menu shortcuts

No futuro, os Humanos serão os Cuidadores das Máquinas