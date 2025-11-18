No futuro, os Humanos serão os Cuidadores das Máquinas

Esta semana, a Rússia apresentou o seu primeiro robô humanoide. Hesitamos entre pensar se aquilo que vimos é puro humor ou tragédia absoluta. É do domínio do absurdo, parece-me, querer construir uma máquina antropomórfica para esta fazer algo que biliões de humanos fazem um bilião de vezes melhor.

Se há coisa que não se percebe é esta mania antiga, e de novo em formato de êxtase, de fazer robôs com a forma humana: tudo eletrónico e de metal, mas com mãozinhas, braços e pernas iguais às do humano. Numas semanas fala-se do excesso de população, das muitas pessoas que a cada dia nascem e de como as alimentar e dar trabalho. Noutra semana, um público eufórico bate palmas a um robô que lá consegue autonomamente subir um degrau ou pegar num copo durante uns segundos sem o deixar cair. Mas e os humanos que por aí andam e continuam a nascer? É do domínio do absurdo, parece-me, querer construir uma máquina antropomórfica para esta fazer algo que biliões de humanos fazem um bilião de vezes melhor.