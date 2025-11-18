Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
18 de novembro de 2025 às 23:00

As ironias à volta do "pacote laboral"

A legitimação de uma reforma mal justificada, e que passa ao lado do impacto iminente da IA no trabalho, passa por uma confederação sindical em perda.

Se a campanha das legislativas foi dominada pelo fantasma de uma reforma da Segurança Social que a AD nunca disse que faria – inventada pelo PS para assustar o voto dos pensionistas –, já a governação por estes dias é dominada por uma reforma real das leis do trabalho que a AD ocultou durante a campanha. A ironia talvez ajude a perceber como os partidos se relacionam mal como os eleitores. Não é a única neste tema importante do “pacote laboral”.

