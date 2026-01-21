Trump anuncia princípio de acordo com NATO sobre Gronelândia e recua nas tarifas

Sábado – Pense por si

“Com base numa reunião muito produtiva que tive com o secretário-geral da NATO, formámos o quadro de um futuro acordo no que diz respeito à Gronelândia e, de facto, sobre toda a região do Ártico”, escreveu o presidente dos EUA nas redes sociais.

Donald Trump afinal já não vai aplicar tarifas sobre os países europeus que se opõem aos seus esforços para controlar a Gronelândia, ao dizer que chegou a “um quadro para um futuro acordo” com a NATO no que diz respeito ao território.    

Donald Trump esteve reunido com o secretário-geral da NATO
“Com base numa reunião muito produtiva que tive com o secretário-geral da NATO, formamos o quadro de um futuro acordo no que diz respeito à Gronelândia e, de facto, sobre toda a região do Ártico”, escreveu o presidente dos EUA nas redes sociais. "Com base neste entendimento, não vou impor as tarifas que estavam agendadas para entrar em vigor a 1 de fevereiro."

Trump refere ainda que, caso seja concretizada, esta será uma "grande solução" para os Estados Unidos e para todas as nações da NATO. O Presidente dos EUA acrescentou que “estão a ser mantidas discussões adicionais sobre o Golden Dome [escudo protetor de mísseis semelhante ao Iron Dome de Israel, mas para os EUA], uma vez que diz respeito à Gronelândia”.    

Nas negociações, refere Trump, estarão envolvidos o vice-presidente, JD Vance, o  secretário de Estado, Marco Rubio, e o enviado especial Steve Witkoff, que “reportarão diretamente” ao Presidente dos EUA. "Mais informação será disponibilizada à medida que discussões progridem”.

